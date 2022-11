Ravage door explosie bij boekenwinkel in Barendrecht

Bij een boekenwinkel aan de Middenbaan in Barendrecht heeft in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsgevonden. Het explosief veroorzaakte grote schade aan de voorzijde van de winkel. Er is nog niemand aangehouden.

De verdachten slaagden er niet in om het pand binnen te komen en sloegen op de vlucht. Het vermoedelijke doel van de actie was het kraken van een geldautomaat die in de winkel staat. De explosie veroorzaakte behoorlijke schade. De voorzijde van het pand is zwaar gehavend en de brokstukken van de klap liggen verspreid door het winkelcentrum. De forensische opsporing doet verder onderzoek naar het incident.

Evert R. hoort 14 jaar eisen voor brand die bejaard echtpaar leven kostte: ‘Ongekend gewetenloos’

