Historisch Odeon gesloopt voor 113 huurwoningen en een gloednieuw kinderdagverblijf

Er is lang gediscussieerd over de toekomst en een mogelijke renovatie van het pand dat in december 1924 werd opgeleverd. De slechte funderingscondities hebben uiteindelijk de doorslag gegeven om voor sloop en nieuwbouw te kiezen.

Inmiddels is het illustere pand in de binnenstad al ontmanteld. De oude lichtbakken van Odeon zijn geschonken aan het Wereldmuseum in Rotterdam. Het hekwerk is door Woonstad en A. van Liempd Sloopbedrijven gedoneerd aan het Dierenhof, de kinderboerderij die even verderop in Wijkpark het Oude Westen is gevestigd.