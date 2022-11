Zorgen om kinderen met zwaar vuurwerk: vijftig meldingen in iets meer dan een maand

Burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel maakt zich grote zorgen over met name jonge kinderen die nu al zwaar vuurwerk afsteken in de stad. De politie telde sinds begin vorige maand al een kleine vijftig meldingen, waarbij soms jeugd vanaf 8 jaar is betrokken.

"Ik doe een klemmende oproep aan ouders in Capelle: let op je kinderen. Want het kan en het mag niet in onze gemeente dat jongeren op die leeftijd al met zulke levensgevaarlijke spullen in de weer zijn", aldus de Capelse burgervader.

De politie en handhavers in de IJsselgemeente hebben opdracht gekregen om 'scherp op te letten' op dit soort incidenten. "Het bestrijden van vuurwerkoverlast heeft bij ons absolute prioriteit", benadrukt hij. "En die vijftig meldingen vind ik best veel. Het geeft veel serieuze overlast, vooral voor bewoners in de buurten waar dit gebeurt. Dit past absoluut niet in een fatsoenlijke gemeente als Capelle."

Tijdens de jaarwisseling zijn er 66 plekken in de gemeente die vuurwerkvrij moeten blijven. Het gaat dan om de omgeving van het IJsselland Ziekenhuis, tehuizen voor ouderen, kinderdagverblijven, de kinderboerderij en tankstations. Voor een totaalverbod vindt hij het nog te vroeg. "Er zijn in 2019 nieuwe landelijke regels gekomen. Die kunnen we, door corona, nu pas testen. We willen eerst weten hoe dit uitpakt."