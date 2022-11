Politie vist 10.000 euro uit vuilcontainer in Rotterdam-Zuid

Kort na de diefstal in Zeeland zag de politie op de Vaanweg in Rotterdam-Zuid het voertuig met de drie verdachten rijden. Er werd een stopteken gegeven waarna een verdachte ervandoor ging. Tijdens zijn vlucht dumpte de man het geldbedrag in een ondergrondse container in de buurt. Hij kon na een korte achtervolging te voet worden aangehouden op de Pleinweg.