Klanten Eneco schrikken nog steeds van te hoge bedragen in app: ‘Aanpassing duurt langer’

Een woordvoerder van Eneco erkende eind september al dat deze situatie lastig is voor klanten en er veel vragen over gesteld worden. Klanten worden nu in Mijn Eneco gewaarschuwd voor de fout én technici van de energiemaatschappij werken ondertussen aan een aanpassing. Eneco zei eerder dat het de bedoeling was hier 'uiterlijk eind oktober' mee klaar te zijn.

Maar volgens een woordvoerder is toch meer tijd nodig. "De hoop was om vorige week online te gaan met de correcte tarieven, maar het ligt toch wel gecompliceerd. Er gebeurt erg veel om rekening mee te houden, zoals de aanpassing van de energiebelasting, de telkens veranderende tarieven en het prijsplafond dat in aantocht is. Daar hebben we nog meer tijd voor nodig: het vraagt om een grote ICT-aanpassing."