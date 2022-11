Een 18-jarige Rotterdammer is vrijdagmiddag opgepakt in het onderzoek naar de woningoverval op de Helleberg in Veldhoven. Hij werd aangehouden nadat de politie melding had gekregen dat er een man in een auto lag te slapen.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd een tachtigjarige man in zijn woning in Veldhoven overvallen. De bewoner is hierbij gewond geraakt en meegenomen naar het ziekenhuis. Inmiddels is hij uit het ziekenhuis ontslagen. Tijdens het onderzoek van de politie werd al snel duidelijk dat de dader de auto van het slachtoffer had meegenomen. Het voertuig is vervolgens als gestolen geregistreerd.

Scheuren, schimmels en slakken in woningen, maar verhuurder doet niets: 'Lijken je niet serieus te nemen' De politie in Tilburg kreeg vrijdagmiddag rond 15.00 uur melding dat er op de Hasseltweg een jongeman in een auto lag te slapen. Toen agenten hem controleerden, bleek het om de gestolen auto uit Veldhoven te gaan. De wagen is in beslag genomen en de achttienjarige Rotterdammer is aangehouden. De politie doet nog onderzoek naar de betrokkenheid van de verdachte bij de overval.