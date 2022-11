Werkplaatsen in de stad moeten kinderen in Rotterdam laten kennismaken met ambachtelijk werk. De eerste is pas geopend in Rotterdam-Zuid en is een edelsmederij.

De elfjarige Lynn de Haart was een van de eerste kinderen die in de Makerij aan de Hillevliet een sleutelhanger zaagde uit een plaatje messing. Hij zit op Daltonschool De Margriet en zijn klas volgde een workshop toen de werkplaats nog proefdraaide. Hij vond dat zo leuk dat hij afgelopen week de officiële opening mocht verrichten.

Op school gebeurt dat volgens Mies nog maar zelden, omdat nauwelijks handvaardigheidslokalen en vakdocenten meer zijn. "En thuis zitten ze ook alleen maar achter de computer.'' Zolang kinderen niet weten welke ambachten er bestaan en niet ervaren hoe leuk werken met de handen is, zegt Mies' compagnon Jan Fuik, zullen ze later nooit voor zo'n beroep kiezen. "Terwijl we keihard makers nodig hebben.''

Het is de bedoeling dat schoolklassen in Rotterdam een keer per jaar een halve dag een workshop volgen in een Makerij. De eerste is een samenwerkingsverband met de Vakschool Schoonhoven voor goud- en zilversmeden. Edelsmeden geven de workshops in ruil voor het kosteloos gebruik van de werkruimte in verzamelpand De Hillevliet. Zo snijdt het mes aan twee kanten, zegt edelsmid Imane Drouk, die pas voor zichzelf is begonnen met haar eigen bedrijf in sieraden voor baby's en kinderen.

De Makerij is een particulier initiatief dat een opstartsubsidie van 100.000 euro van de gemeente heeft gekregen via het fonds Citylab010. "We krijgen ook hulp van het bedrijfsleven'', zegt Mies. Zo schonk een gestopte edelsmid zijn inventaris.

Mies en Fuik dromen van meerdere Makerijen verspreid door de stad. Mies: "Voor houtbewerking, leer, keramiek, textiel, glas.''