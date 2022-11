De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is maandagavond een van de vooraanstaande gasten bij de première van de film Casa Coco, een romantische komedie met een zwaar Rotterdams accent.

Gerard Cox en Joke Bruijs spelen de hoofdrollen, terwijl actrice Loes Luca, cabaretier Richard Groenendijk en zangeres Frédérique Spigt belangrijke bijrollen voor hun rekening nemen.

De film gaat over de Rotterdamse pensionhoudster Pleun op Bonaire die haar jeugdliefde Toon weer tegenkomt. Ondertussen dreigt sluiting voor haar pension Casa Coco.

De première is in Lantaren/Venster in Rotterdam. Vanaf donderdag zal de film in veel bioscopen in heel Nederland te zien zijn.