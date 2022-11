In een woning aan de Tijmweg in Rotterdam-Hoogvliet heeft zondagmiddag voor een korte tijd brand gewoed. De brand ontstond op de eerste etage van een portiekflat. Vijf personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle nadat zij rook hebben ingeademd.

De brand ontstond even voor 17.00 uur

rste verdieping van de flat. Bij de brand kwam veel rook vrij, dat zich al snel verspreidde naar het trappenhuis. In totaal hebben zes personen rook ingeademd: vijf van hen moesten voor controle naar het ziekenhuis.

De brandweer had de brand snel onder controle en is bezig met de laatste controles in de flat. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt.