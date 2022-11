Zaterdagavond rond 23.25 uur is een man zeer zwaargewond geraakt toen hij op de Spinozaweg in Rotterdam-IJsselmonde onder een rijdende tram kwam. Getuigen melden dat de man op de rails liep en dat de trambestuurder van lijn 2 richting Charlois, ook in Rotterdam-Zuid, hem te laat zag.

De hulpdiensten rukten uit om hem onder de tram vandaan te krijgen en hem te reanimeren. Een woordvoerder van de politie meldt dat hij zeer zwaargewond was en er zeer gehavend uitzag. De brandweer heeft de beknelde man weten te bevrijden door de tram met een luchtkussen omhoog te duwen. Een ambulance heeft het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De verkeersongevallendienst van de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

