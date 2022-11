De politie heeft vrijdagochtend in Rotterdam een man van achttien jaar gearresteerd op verdenking van diefstal. Hij had een revolver op zak.

De agenten kwamen de man op het spoor, nadat een veertienjarige jongen had gemeld dat hij vrijdagochtend op de Pleinweg in Rotterdam-Zuid door twee personen beroofd was van zijn airpods en telefoon. Daarna zouden ze naar Zuidplein gerend zijn.

Op basis van het signalement concludeerden de agenten dat deze twee mannen bekend waren bij de politie. De officier van justitie gaf toestemming ze direct aan te houden.

Toen de politie de gearresteerde man thuis in Rotterdam-Zuid fouilleerde, bleek hij een revolver in zijn broek te hebben. De andere Rotterdammer, ook achttien jaar, is nog voortvluchtig. De politie is op zoek naar hem.