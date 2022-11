Rotterdam krijgt veel meer geld om de haven te wapenen tegen cocaïnesmokkel. Burgemeester Aboutaleb, die er lang voor lobbyde, is blij.

Volgend jaar gaat het nog om 13 miljoen euro, maar daarna structureel om 16,5 miljoen euro per jaar. Dat is de helft van het totale bedrag dat minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) jaarlijks vrijmaakt voor de aanpak van logistieke knooppunten.

Het geld zal onder meer worden gebruikt voor een veel betere samenwerking met de landen waar de cocaïne vandaan komt, zoals Colombia. Begin dit jaar reisde Aboutaleb nog naar dat land, onder meer om zijn lobby voor meer geld kracht bij te zetten, maar ook om te zien hoe de controles daar zijn. Die bleken slechter dan gedacht. Er is veel corruptie en lang niet alle havens zijn goed beveiligd.

Het geld gaat ook naar meer mankracht voor analyse, opsporing en toezicht, naar de inzet van moderne technologie en naar betere screening van havenpersoneel. Aboutaleb is blij met de steun. 'De maatschappelijke impact van de grote hoeveelheid cocaïne die via de haven zijn weg vindt, is enorm', schrijft hij aan de gemeenteraad. Zo neemt het geweld door drugshandel toe, worden jongeren geronseld en vindt crimineel geld z'n weg naar de bovenwereld. 'Hier moeten we als overheid en bedrijfsleven gezamenlijk tegen optreden.'

Aboutaleb is nog niet klaar. Hij wil ook structureel meer geld voor preventie. Veel jongeren worden ingezet als pionnen in de drugshandel, bijvoorbeeld als uithalers. 'Dat is een groot risico voor deze jongeren, maar zorgt ook voor ontwrichting in de wijk', aldus Aboutaleb. Hij wil daarom meer doen om te voorkomen dat jongeren dat pad kiezen.