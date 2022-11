Het elf maanden oude kind dat woensdag in Poortugaal door een rottweiler werd gebeten en zwaargewond in het ziekenhuis belandde, is weer thuis. Volgens de politie heeft niemand wat fout gedaan.

Het incident vond woensdag aan het einde van de middag plaats op de Groene Kruisstraat. Hulpdiensten snelden zich naar het kind en brachten het vervolgens naar het Sophia Kinderziekenhuis. Daar moest het slachtoffertjeook de nacht doorbrengen. Op donderdag mocht het kind weer naar huis, zo laat een woordvoerder van de politie weten. Onduidelijk is hoe het drama kon gebeuren. De politie is vanwege de heftigheid van het incident terughoudend met het geven van details. Geen verder onderzoek De eigenaar van de rottweiler heeft besloten om de hond in te laten slapen. Volgens buren hoorde de viervoeter bij het gezin van de baby, maar dat laat de politie in het midden. De hond zou nooit eerder voor problemen hebben gezorgd. Het beest was waakzaam, zegt een omwonende. "Zodra je langs het hek liep, stond-ie bij je." De politie zal verder geen onderzoek naar de zaak doen, omdat van 'verwijtbaar handelen' geen sprake is. Juridische stappen blijven dus uit.

