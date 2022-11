De Rivium Boulevard in Capelle aan den IJssel wordt binnenkort twee weken afgesloten voor doorgaand verkeer. Met deze proefafsluiting bekijkt de gemeente of er maatregelen nodig zijn om verkeersoverlast in de omgeving te voorkomen.

De komende jaren wordt het Rivium omgebouwd tot Rivium District en wordt het bedrijventerrein in fasen een woon-werkgebied met 5.000 woningen. Om te voorkomen dat er teveel (vracht)auto's gebruikmaken van Rivium Boulevard krijgt de weg een 'knip' en is die dan geen doorgaande route meer.

Door de 'knip' rijdt bovendien minder autoverkeer over Rivium Boulevard. Dit is nodig, want de weg wordt het hart van Rivium District. Vooral fietsers en voetgangers moeten zich er welkom voelen. Maar voordat de afsluiting definitief wordt, onderzoekt Capelle nu eerst welke alternatieve routes het verkeer neemt.

De proef duurt in totaal vier weken, van 7 november tot en met 4 december. In de eerste twee weken wordt gemeten hoe het verkeer zonder afsluiting rijdt. Hier merken weggebruikers niets van. In de twee weken daarna, van 21 november tot en met 4 december, gaat de weg dicht. Dan meet de gemeente hoe het verkeer in de omgeving rijdt.

Er wordt gekeken naar de hoeveelheid verkeer op onder andere de IJsselmondselaan, Toepad, IJsseldijk en de Abram van Rijckevorselweg. Tijdens de proef komt de afsluiting van Rivium Boulevard op een andere plek dan de uiteindelijke 'knip' in het toekomstige Rivium District.

De uitkomsten van het onderzoek moeten de gemeente helpen om de juiste maatregelen te nemen tijdens het bouwen van het Rivium District. Deze acties voorkomen dat er sluiproutes ontstaan of er op een andere manier overlast is van verkeer in de omgeving.

Bewoners en bedrijven in de omgeving van het Rivium zijn geïnformeerd, onder andere met een brief. De omleiding is aangegeven met borden.