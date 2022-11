Een 38-jarige Rotterdammer is woensdag aangehouden voor handel in illegale afslankpillen. Rechercheurs en inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NWVA) hebben ook twee bedrijfspanden en een woning in Rotterdam doorzocht.

Tijdens de doorzoeking werden verschillende soorten anabolen en zo'n driehonderd pillen van het verboden middel Iomax gevonden en in beslag genomen. Volgens de NVWA handelde de verdachte, naast legale sportvoeding en supplementen, ook op aanvraag in illegale afslankpillen en anabolen. De pillen zijn gevaarlijk omdat ze ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken zoals hartkloppingen en pijn op de borst. Zo werd in oktober ook al een 36-jarige verdachte aangehouden voor handel in dezelfde soort pillen. Een aantal klanten belandde na het innemen van de pillen in het zieken huis; zo kreeg een vrouw een hersenbloeding na het nemen van het middel. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Lees ook dit premiumartikel van onze partner Na aanval met stanleymes viel Rotterdamse Joyce (47) haar dood tegemoet

Oud-kandidaat Arjen overweegt nieuwe deelname Heel Holland Bakt: ‘Speldje moet er écht komen’