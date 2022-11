Rotterdam neemt de subsidieverdeling binnen de culturele sector op de schop. Het systeem waarbij culturele instellingen elke vier jaar om subsidies vechten, gaat compleet veranderen.

Wethouder Said Kasmi hoopt dat de cultuursector gaat functioneren als een 'cultureel ecosysteem'. Die wens komt ook uit de sector zelf, blijkt volgens hem uit recent onderzoek. Kasmi: "Veel partijen zitten nu op een eiland. Er moet veel meer worden samengewerkt. Gezamenlijke producties en tentoonstellingen, samen inkopen, personeel uitwisselen: daar is allemaal zoveel winst mee te behalen."

Maar de manier waarop de gemeente nu de subsidies verstrekt, werkt volgens Kasmi juist in de hand dat ieder voor zich blijft werken. "Ze zijn nu elke vier jaar elkaars concurrenten. Wat mij betreft tuigen we niet meer elke vier jaar dat hele circus op. Maar we gaan het niet opleggen, de sector is zelf aan het woord."

Cultuuromslag

Er komt een 'kwartiermaker' en een 'strategisch kernteam' met vertegenwoordigers van de cultuur en de gemeente, die het nieuwe stelsel moet gaan opzetten. Op basis van recent onderzoek wil Kasmi dat vertegenwoordigers van de culturele sector zelf aan de basis gaan staan van het nieuwe stelsel. "Het gaat niet alleen om de subsidieverdeling. Ik hoop op een cultuuromslag, op een toekomst waarin partijen meer gaan samenwerken en elkaar juist versterken."

Het Directeurenoverleg van culturele instellingen noemt Kasmi's plannen ambitieus. "We zien het als een uitnodiging om samen aan de slag te gaan", zegt voorzitter Caroline Pietermaat. "Er komen vast hobbels op de weg, maar we hebben zin om dat avontuur samen aan te gaan."