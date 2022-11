Een 'ontdekte' muurschildering uit de Tweede Wereldoorlog is geen lang leven beschoren geweest. Hoewel onder meer het Stadsarchief Rotterdam en Historisch Genootschap Roterodamum in actie kwamen, blijkt de wand met daarop een vrachtwagen en een fietser met paraplu deze week tijdens sloopwerkzaamheden te zijn weggehaald.

Bij de verbouwing van een supermarkt van Dirk van de Broek aan de Schepenstraat in Rotterdam hadden omwonenden de beschilderde muur gezien. Die was zichtbaar geworden tijdens de werkzaamheden. Op Facebook verscheen een berichtje en onder meer Charlie Borst van het stadsarchief ging op onderzoek uit.

Voordat de diverse Rotterdamse instanties de muurschildering zelf onder ogen kregen, blijkt de wand al gesloopt. "Het kunstwerk is helaas verloren gegaan. Gelukkig is het wel gedocumenteerd en zullen de foto's worden opgenomen in onze collectie", vertelt Borst. "Hiervoor wist niemand dat het daar zat en zonder de tip zou het onopgemerkt zijn verdwenen."

Bombardement van 14 mei

Rond de Schepenstraat werden na het bombardement van 14 mei 1940 noodwinkels gesitueerd. Volgens een omwonende zat er een zaak van de toen bekende motorcoureur Piet van Wijngaarden. "Die noodwinkels", legt Borst uit, "werden toen gedecoreerd met kunstwerken. Dus eigenlijk al vroege oorlog- en wederopbouw kunst. Het was toen normaal dat de gemeente opdracht gaf om om kunst te maken ter afleiding en opvrolijking van het straatleven."

Voorzitter Ton Wesselink van Roterodamum vindt het 'jammer, jammer, jammer'. Gisterochtend hoopte hij dat de muurschildering er nog stond. "Een verborgen schat", noemde hij het toen. Enkele uren later bleek dat de muur was verwijderd.

Het hoofdkantoor van Dirk van de Broek is volkomen onbekend met de ontdekte kunst. "Helaas weet niemand hier iets over een muurschildering. Ook de projectleider op locatie niet", zo laat men weten.