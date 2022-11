Een groep agenten heeft zich woensdagavond in de wijk Rotterdam-Prinsenland ontpopt als ware schaapherders. Nadat vandalen de omheining hadden gesloopt, waren de dieren uitgebroken en wandelden op hun dooie akkertje over de Prins Alexanderlaan, waar ééntje werd aangereden. De rest keek niet op of om, maar liep door, op zoek naar een veldje sappig gras.

De politie kreeg meerdere meldingen binnen waar de schapen zich zouden bevinden. Agenten probeerden de schapen op één plek te krijgen, maar dat bleek nog niet zo makkelijk. De schapen liepen van de Rietkerkweg naar de Prins Alexanderlaan en de Dosiostraat. Uiteindelijk wisten de dienders de wollige nachtbrakers klem te rijden op de kruising van de Vignolastraat met de Michelangelostraat. Gealarmeerd De schaapherder was inmiddels gealarmeerd en was weldra ter plaatse. Hier bewees zijn hond z'n waarde, en leidde de schapen naar een veilig stukje weiland. Het terrein werd vervolgens afgezet. De schapen bleken een behoorlijk eind te hebben gelopen. Ze kwamen vanaf het Helsinkipad in Prins Alexander, enkele kilometers verderop. Daar bleek dat vandalen de afzetting, die onder stroom staat, te hebben omgetrokken waardoor de schapen de wijk in konden trekken.

