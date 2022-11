De laatste keer dat Feyenoord en Ajax elkaar troffen was in De Kuip. En hoewel iedereen daar zeer over te spreken was, wordt de Klassieker in het vrouwenvoetbal nu toch weer op Varkenoord gespeeld.

In het vrouwenvoetbal werken ze hard om hun achterstanden ten opzichte van het mannelijke equivalent weg te werken. Dat gaat van speelsters opleiden tot het bieden van cao's, waardoor ook voetbalsters prof kunnen zijn. Eén van de andere ontwikkelingen is om steeds meer eredivisiewedstrijden in echte stadions in plaats van op trainingslocaties te laten spelen. In dat opzicht werd vorig seizoen met het houden van de Klassieker in De Kuip een enorme mijlpaal bereikt. Op 14 mei zaten er maar liefst 14.618 toeschouwers in de voetbaltempel. Een record.

Na afloop waren de reacties lovend. Spelers, trainers, toeschouwers en voorvechters van het vrouwenvoetbal; ze hoopten allemaal dat dit nog maar het begin was. Hier was geschiedenis geschreven. Een kleine stap voor de sport, maar een reuzensprong voor het vrouwenvoetbal.

Maar een half jaar later wordt de Klassieker niet in De Kuip maar op Varkenoord gespeeld. De reden is dat op de tribunes van het volgepakte trainingscomplex een intensere sfeer kan worden gecreëerd dan in die mega-Kuip als alleen de onderste ring is bezet. Een keuze die goed uitpakt, want de teller staat inmiddels op 2000 verkochte kaarten voor de locatie waar ruimte voor drieduizend toeschouwers is.

Er is ook een sportieve reden om naar Varkenoord uit te wijken. Werd in De Kuip nog kansloos met 1-4 verloren, de herinneringen aan de allereerste Klassieker die op Varkenoord werd gespeeld, toen Rotterdam en omstreken haar geluk niet op kon na de 4-1 winst, zijn zoet. "De Kuip is altijd mooi", zegt speelster Pia Rijsdijk. "Maar de sfeer op Varkenoord is supergaaf. Vooral als het vol zit, leeft het enorm. Dan wil je er graag spelen."

Met een terugkeer naar Varkenoord is het vrouwenvoetbal dus niet per definitief terug bij af. Feyenoord bekijkt of er dit seizoen door het vrouwenteam toch nog in De Kuip kan worden gespeeld. Alleen zal dat dus niet de Klassieker zijn.