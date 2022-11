Bij de cyberaanval op de Bibliotheek Rotterdam, ruim twee weken geleden, zijn persoonlijke gegevens van leden buitgemaakt. De slachtoffers zijn geïnformeerd dat dit 'ongunstige gevolgen kan hebben voor uw persoonlijke levenssfeer.'

Persoonlijke informatie kan worden gebruikt voor het plegen van identiteitsfraude, waarbij criminelen bijvoorbeeld op naam van iemand anders spullen kopen zonder te betalen. "Het datalek kan ongunstige gevolgen hebben voor uw persoonlijke levenssfeer. Zo kunnen gegevens mogelijk gebruikt worden voor identiteitsdiefstal of financiële fraude'', meldt directeur Theo Kemperman in een mail aan de slachtoffers. Het gaat om 'naw-gegevens, lidmaatschapnummer van de bibliotheek en financiële transactiegegevens met de bibliotheek (bankrekeningnummer/IBAN)'.

Ruim twee weken geleden werd de bibliotheek getroffen door een cyberaanval. Afgezien van het feit dat het een tijdje niet mogelijk was om boeken te lenen, bleef lang onduidelijk hoe groot de schade is. De bibliotheek komt nu met een toelichting op de website: "We weten inmiddels dat de criminelen een deel van deze data - waaronder persoonlijke gegevens - hebben meegenomen.''

Het is nog onduidelijk hoeveel leden zijn getroffen. Aanvullend onderzoek is gaande naar 'andere mogelijke gedupeerden'. "Zodra er meer bekend is over de aard en de omvang van de ontvreemde gegevens, informeren wij ook deze groepen zo spoedig mogelijk.''

De aanval vond plaats tijdens werkzaamheden aan het ICT-systeem, zo blijkt. "Toen waren we tijdelijk kwetsbaarder, zonder dat wij ons daarvan bewust waren.'' De criminelen hebben ook het leensysteem platgelegd, maar met behulp van back-ups kon de bibliotheek een nieuw ICT-netwerk opbouwen. Verder laat de bibliotheek weten dat geen andere systemen van de gemeente zijn geraakt.