Een van de directeuren van de Rotterdamse Dakendagen die samenwerkt met de Bijenkorf voor dit project, Nikki Kamps, zegt dat er een vergunningaanvraag bij de gemeente ligt voor het winterse sfeerevenement op het dak van het luxewarenhuis. "Omdat het winkelgebouw monumentaal is, is het vergunningstraject extra belangrijk." Winterwonderland Volgens Kamps heeft de Bijenkorf het plan bedacht en leefde dat al langer. de Bijenkorf stelde het dak van de winkel deze zomer beschikbaar voor de Rooftop Walk tijdens de Rotterdamse Dakendagen. Daar kwamen zoveel bezoekers op af dat de luchtbrug over de Coolsingel en het festivalterreintje op het warenhuisdak twee dagen langer open bleven. Door dat succes ligt het volgens haar voor de hand dat de Bijenkorf ook iets leuks op het dak voor de kerstperiode wilde. Binnen enkele weken moet duidelijk worden of het winterwonderland op het dak doorgaat.

