De patatkraam van Bram Ladage op het Binnenwegplein in het centrum van Rotterdam is na sluiting van ruim een jaar sinds dinsdag weer open. Het iconische gebouwtje in popartstijl met het metershoge Pepsiblikje aan de zijkant is geheel gerenoveerd.

"Al vanaf 's ochtends een uur of tien kwamen de eerste klanten een patatje bestellen'', zegt filiaalmanager Millem Ladage. "Rond 11 uur stond er al een rij en dat was een paar uur later nog steeds zo.''

Alleen de balie aan de kant van de TK Max is open, terwijl er aan de kant van de MediaMarkt ook eentje zit. "Tekort aan personeel hè'', zegt Ladage. "Daar hebben wij last van, net als andere bedrijven. Het is hard werken.''

Frietje als lunch op Binnenwegplein weer terug

Achter in de kraam hakt een jongen in sneltreinvaart verse aardappels in patatrepen. Met zijn drieën staan de patatbakkers aan de voorzijde aan één stuk door papieren puntzakken te vullen, er mayonaise op te pompen en ze tenslotte af te rekenen.

'Was de sluiting van de kraam een gemis?', is de vraag aan Sadik, één van de tientallen mensen in de lange rij. "Ik werk vlakbij en ging hier eens in de twee weken een patatje halen tijdens de lunchpauze'', zegt hij. Dus toen de kraam sloot, vond hij dat wel jammer. "Ik kon wel naar de vestiging bij de Kruiskade gaan. Maar dit is dichterbij.''