Aan de Montrealweg in de Europoort is dinsdagochtend een man van 47 om het leven gekomen. Dit gebeurde tijdens werkzaamheden op een ponton, waarbij het slachtoffer met een stalen kabel in zijn nek werd geraakt.

De man was op het moment van het ongeluk aan het werk bij European Bulk Services. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar uiteindelijk is hij aan zijn verwondingen overleden. Er wordt nog onderzocht hoe de kabel precies los is gekomen. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Lees ook dit premiumartikel van onze partner Na aanval met stanleymes viel Rotterdamse Joyce (47) haar dood tegemoet

Oud-kandidaat Arjen overweegt nieuwe deelname Heel Holland Bakt: ‘Speldje moet er écht komen’