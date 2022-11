Een popquiz, popronde, benefietconcert, festival, speeddates en masterclass: de tiende editie van de Rotterdamse popweek begint bijna. Van 4 tot en met 13 november wordt Rotterdam tien dagen lang overspoeld met optredens, waarbij evenementen, artiesten en podia laten zien wat ze in huis hebben.

De Rotterdamse popweek begint met de popquiz. Deze staat volledig in het teken van Rotterdam als popmuziekstad van de jaren zestig tot en met vandaag de dag, op basis van geluidsfragmenten. Een dag later vindt de popronde plaats, met veel verschillende muziekacts. Verder zijn er een festival met metalbands en een groot festival in club Bird (genaamd BIRDfest), en speeddates met professionals die muzikanten feedback geven op hun tracks.

Programmamakers krijgen ook zelf de kans om hun eigen muziekevenement neer te zetten, bij Vocalsz MusicLab. Dat is een platform voor innovatieve concepten voor events, met de focus op muziek.

Sinds de eerste editie is de Rotterdamse Popweek uitgegroeid tot een festival met ruim 800 optredens en 200 events op 120 locaties. Alles wordt georganiseerd door de makers en organisatoren in de stad zelf. Het hele programma kun je zien op de website van Rotterdamse Popweek.