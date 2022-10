De Spanjaardsbrug in het centrum van Rotterdam is deze week overdag dicht voor het verkeer. Van 7.00 uur tot 16.00 uur is de brug niet toegankelijk omdat delen van het brugdek worden vervangen. Fietsers worden omgeleid via de Haringvliet en Oostmolenwerf.

Het is niet de eerste Rotterdamse brug die dichtgaat voor het verkeer. Zo is de 1e Coolhavenbrug nog tot het einde van het jaar buiten werking. Tijdens een inspectie zijn gebreken in de draaipunten aangetroffen, die kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties. De Mathenesserbrug richting Marconiplein is tot en met 12 november dicht voor autoverkeer. Ook voor tramverkeer is de brug in beide richtingen afgesloten. Lees ook deze premium verhalen van onze partner Vriendin doodgeschoten Jaison (30): ‘Zijn werk in de zorg gaf hem zo veel voldoening’

Kristel (28) vertrok uit Nederland en werkt nu vanaf het strand in Bali: ‘Elke dag voelt als een feestje’ Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam