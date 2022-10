Hulpdiensten rukten vanochtend groots uit voor een gevonden kinderfiets bij het strandje van Westmaas. De fiets werd gevonden naast een kleine sloot. Een oplettende voorbijganger zag het fietsje en waarschuwde de politie.

Die schaalde direct groot op. Onder meer een brandweer, ambulance en traumahelikopter werden ingezet.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zegt dat er na enige tijd weer is afgeschaald, omdat er niets werd aangetroffen. "Het komt wel vaker voor dat fietsen of zelfs scootmobiels langs het water worden aangetroffen, maar we willen altijd het zekere voor het onzekere nemen", aldus de woordvoerder.

Eerder die ochtend stond het fietsje nog niet naast de sloot. De politie vraagt contact op te nemen als je de kinderfiets herkent.