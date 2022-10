In de wijk ’s-Gravenland in Rotterdam- Prins Alexander komt een kleinschalig gebouw met 13 villa-appartementen. Het gaat om woningen aan de ’s-Gravenweg 454. De verkoop start binnenkort.

De villa-appartementen verschillen in grootte en in prijs. Er komen negen eenlaagse appartementen van 56 tot 112 vierkante meter. Deze kosten tussen ongeveer 369.000 en 625.000 euro. Verder komen er twee tweelaagse appartementen die tussen de 113 en 119 vierkante meter meten met een prijs van 649.000 tot 679.000 euro. De tweelaagse penthouses tussen de 133 en 170 vierkante meter zijn het grootst en daarmee ook het duurst: 1,1 tot 1,3 miljoen euro.

Drie appartementen beschikken over een privéterras en tuin die grenst aan de gemeenschappelijke tuin. De twee penthouses hebben allebei twee balkons of terrassen, waarbij een derde balkon of terras ook mogelijk is. De overige appartementen hebben allemaal een beschut balkon of terras. Ook is er aan de voor- en achterzijde van de woningen ruimte om te parkeren. Het gaat om duurzame woningen, zo komt de warmte uit de grond en wordt er gebruik gemaakt van zonnepanelen.

In de omgeving zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld te sporten en te shoppen. Het centrum van Rotterdam ligt op een halfuurtje fietsen. Met de auto ben je ongeveer een kwartier onderweg. Wie liever niet naar het stadscentrum afreist, kan zijn boodschappen ook doen in winkelcentrum Prinsenland. Liefhebbers van sport en natuur kunnen onder meer naar het Kralingse Bos of naar Golfclub Kralingen.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op sgravenweg454.nl. Op de site is een plattegrond met een overzicht van de verschillende woningen te zien en is er meer informatie te vinden over de prijzen en andere belangrijke zaken rondom de appartementen.