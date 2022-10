In de nacht van zaterdag op zondag is een auto in Rotterdam-Zuid meerdere keren beschoten. Het incident vond rond 00.45 uur plaats aan de Roentgenstraat. Op foto's is te zien dat een autoruit volledig is gesneuveld door de schoten. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Bij de schietpartij is niemand gewond geraakt, meldt de politie. Of er iemand in de auto zat op het moment van de schietpartij, is niet bekend. De auto stond geparkeerd. De politie doet onderzoek op de plaats van het incident en stelt sporen veilig. Ook zijn ze op zoek naar de schutter(s). Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Lees ook dit premiumartikel van onze partner Capels bedrijf is toonaangevend in uitvaartbranche: ‘Kist van spaanplaat is echt niet meer van deze tijd’

Wilco helpt met Dierenvoedselbank wanhopige baasjes: ‘Mensen bellen huilend op’