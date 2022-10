De Rotterdamse politie heeft vrijdag omstreeks 17.15 uur op de A15 ter hoogte van Barendrecht twee mannen in een personenauto aangehouden die een vuurwapen bij zich hadden.

De politie sloot de snelweg daarvoor in oostelijke richting korte tijd af. Beide mannen zitten vast. Het vuurwapen is in beslag genomen.

De politie was in actie gekomen na een tip van iemand die het vuurwapen had gezien. De arrestatie verliep probleemloos volgens de ingeseinde agenten, die handelden conform de 'benaderingstechniek gevaarlijke verdachten'.