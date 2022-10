In een tussenwoning aan de Boogjes in Vreewijk in Rotterdam-Feijenoord is vrijdagavond omstreeks 22.00 uur brand uitgebroken. De bewoners en hun buren moesten hun huizen uit.

Eén bewoner is gecontroleerd op rookvergiftiging. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. De bewoners zagen eerst zware rook, maar later ontwikkelde zich dat tot een uitslaande brand. Volgens een woordvoerder van de brandweer konden de hulpdiensten een uur later nog niet het sein brand meester geven. "Ze slopen een deel van het huis om de bluswerkzaamheden af te kunnen ronden."

