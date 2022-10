In de nacht van donderdag op vrijdag heeft rond 05.15 uur een woningoverval plaatsgevonden aan de Heindijk in Rotterdam. Hierbij is een 82-jarige man gewond geraakt en die is naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de overval is een keukenruit van het huis van een ouder echtpaar ingetikt. Hierdoor konden de overvallers, drie jongens, het huis binnendringen. Een oplettende buurman zag het voorval gebeuren en alarmeerde de hulpdiensten. Bij aankomst van de politie waren de jongens nog in het huis aanwezig en konden direct worden aangehouden. Het gaat om een veertienjarige jongen uit Rotterdam, een zeventienjarige jongen uit Alphen aan den Rijn en een achttienjarige man uit Rotterdam. De drie zetten de oudere man en zijn 78-jarige vrouw onder druk om waardevolle spullen af te staan. De man raakte hierbij gewond, de bewoonster bleef ongedeerd maar is wel flink geschrokken. Na de aanhouding konden de voorwerpen weer teruggegeven worden aan het stel.

