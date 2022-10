Gemeente en politie houden extra toezicht rond de Rotterdamse kermis aan de Schiehaven,maar zet ook meer jongerenwerk in voor een 'leuk, rustig laatste kermisweekeinde van het jaar'.

Vorige week vrijdag ging de kermis op de eerste avond eerder dicht omdat het onrustig was door groepen jongeren die vernielingen aanrichtten en vechtpartijen. Eenmaal van het kermisterrein gestuurd, bleef het onrustig. De politie greep in, soms met de wapenstok, om de rust te herstellen.

De rest van de week verliep zonder incidenten, maar woensdagavond was er in de buurt een steekpartij waaraan mogelijk een ruzie tussen twee groepen vooraf ging. Dit was aan de andere kant van de Westzeedijk, maar het zestienjarige slachtoffer liep richting de kermis waar hij werd opgevangen.

Redenen genoeg voor extra toezicht en jongerenwerk, ook tegen de achtergrond dat er eerder ongeregeldheden waren op of rond de kermis elders in Nederland, zoals in Osdorp, Heerlen en Houten.

"Er zijn jaarlijks 1500 kermissen in Nederland, en de meeste avonden is het overal supergezellig", haast ook Atze Lubach van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders te zeggen. "Het zijn dus echt incidenten als het mis gaat als er groepen jongeren komen, zoals vrijdag in Rotterdam, die niet komen om het kermisfeest te vieren."

Volgens hem zijn het nog tieners. "Jongeren die geen respect hebben, ook niet voor de politie. Wij kermisexploitanten kunnen ons mondje wel roeren, maar als je ziet hoe deze leeftijd zich uit naar agenten... En hoe ze rellen, dat is echt een maatschappelijk probleem en niet een probleem van de kermis."

De Rotterdamse organisator, die enkel wil zeggen dat het gezellig en druk was, heeft eigen beveiliging op het terrein. "Maar je kunt niet vragen van een organisatie nog meer beveiliging in te zetten. Dat is onbetaalbaar."