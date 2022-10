In de nacht van donderdag op vrijdag heeft er rond 5:15 een woningoverval plaatsgevonden aan de Heindijk in Rotterdam. Hierbij is een 82-jarige man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de overval zou een keukenruit van het huis van een ouder echtpaar zijn ingetikt. Hierdoor konden de overvallers het huis binnendringen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft in de directe omgeving drie verdachten aangehouden. Ook is er iets veiliggesteld wat in de bosjes lag.

