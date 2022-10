Een agent is donderdagavond rond 20.15 uur in Rotterdam-Zuid aangereden door een bestuurder van een auto. Hij raakte hierbij gewond aan zijn been. De agent heeft vervolgens op de auto geschoten, maar de bestuurder reed door.

De aanrijding vond plaats op de Jacominastraat in Rotterdam-Zuid. Waarom de bestuurder op de agent inreed, is nog niet duidelijk. De politie is hard op zoek naar de bestuurder. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een donkerkleurige auto, die na de aanrijding over de Brede Hilledijk heeft gereden.

