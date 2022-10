Burgemeester Oskam van Capelle aan den IJssel is teleurgesteld in de gemeente Rotterdam, die zonder overleg een opvang voor 200 Oekraïense vluchtelingen heeft gepland op de grens van beide steden. De voorziening komt in twee kantoorgebouwen aan de Prins Constantijnweg op een steenworp afstand van de Capelse wijk Schenkel. De IJsselgemeente is niet bij dit besluit betrokken, klaagt de burgervader. 'We betreuren dit'.

Hij heeft zijn ongenoegen kenbaar gemaakt aan zijn ambtgenoot Aboutaleb van Rotterdam. "Wij zijn teleurgesteld dat in de voorbereiding tot het nemen van dit besluit geen samenwerking met ons is gezocht'', schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad van Capelle. "Uiteraard onderschrijven wij ten volste de noodzaak om in de regio voldoende en geschikte locaties te vinden voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Maar voor de afweging van de 'lasten' die de komst van een opvang met zich meebrengt voor omliggende buurten was een gezamenlijke bestuurlijke afweging op zijn plaats geweest.''

Er komen op deze locatie, op korte afstand van het IJsselland Ziekenhuis, ongeveer 200 opvangplekken voor ontheemden uit het oorlogsgebied. Daarvoor worden twee leegstaande kantoorgebouwen gebruikt. De verbouwing van deze complexen is inmiddels gestart. De opvang van de eerste groep bewoners staat gepland eind februari 2023, de tweede groep in de zomer van 2023. De minimale duur van het verblijf van de vluchtelingen is een jaar.

Oskam gaat er vanuit dat Rotterdam vanaf nu zijn leven betert en wél communiceert met zijn buurman. "Wij hebben aan het Rotterdamse gemeentebestuur aangegeven te betreuren dat dit niet is gebeurd, maar vertrouwen erop dat wij vanaf nu bestuurlijk en ambtelijk nauw samenwerken in dit dossier. Hiertoe wordt een gezamenlijk ambtelijk voortgangsoverleg opgericht.''

Rotterdam heeft inmiddels een informatiebrief gestuurd aan bewoners in de omgeving. "Met onze ambtenaren vindt nauwe afstemming plaats over de communicatie, zoals de vorm, inhoud en het verspreidingsgebied. De gemeente meldde daarin dat deze locatie gereed wordt gemaakt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ook inwoners van de Molenbuurt en Florabuurt hebben deze brief ontvangen.''

Er wordt later in ieder geval minstens nog één informatiebrief verstuurd, zodra de datum bekend is wanneer de eerste vluchtelingen worden verwacht. Daarnaast houdt Rotterdam te zijner tijd nog een informatiebijeenkomst. De datum en locatie van deze info-avond wordt in dat toekomstige schrijven vermeld.