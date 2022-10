De politie is op zoek naar een vrouwelijk lid, ‘Katja', van een oplichtersbende die meerdere slachtoffers heeft gemaakt. De vrouw heeft een Brabants accent maar zou in Rotterdam verblijven. Tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht werden dinsdagavond video-opnames waarop haar stem te horen is uitgezonden.

De politie nam de video-opnames in beslag tijdens een onderzoek naar bankmedewerkerfraude en cybercrime. Op de telefoon van een verdachte werden de opnames met de stem van een onbekende vrouw aangetroffen. Daarnaast stonden er ook vertrouwelijke gegevens van veel cliënten van een bank op de telefoon. Dankzij de opnames kon de politie de werkwijze van de oplichters achterhalen. De vrouw in kwestie noemde zich Katja Veldhuizen en deed zich voor als medewerker van de Fraudehelpdesk. Ze benaderde de slachtoffers, zogenaamd om hen te behoeden voor mogelijk misbruik van hun rekeningen. De politie gaat ervanuit dat de vrouw deel uitmaakt van een bende die meerdere slachtoffers heeft gemaakt. Ze verblijft mogelijk in Rotterdam. Lees ook dit premium verhaal van onze partner Bedelaars die op je autoraampje kloppen voor kleingeld en steeds meer buitenslapers: ‘Het is zorgwekkend’

