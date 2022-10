Rotterdamse coffeeshops willen niet verkassen uit hun eigen wijk. Slechts één van de 39 is met de gemeente in gesprek over een nieuwe plek, andere blijven liever zitten waar ze zitten.

Enkele coffeeshops in de Rotterdamse wijk Carnisse kregen te horen dat zij mogen verhuizen omdat er zoveel verkooppunten van softdrugs dicht bij elkaar zitten. Maar daar bleken ze geen zin in te hebben.

"Omdat ze tevreden zijn met hun huidige plek, recent gerenoveerd en geïnvesteerd hebben, in de wijk geworteld zijn en al jarenlang goed contact met de buren hebben", schrijft locoburgemeester Robert Simons aan de Rotterdamse raad. Angst klanten te verliezen, geen geschikt nieuw pand, hoge huren en vrees op protest van nieuwe buren spelen ook mee.

Geen coffeeshop waar kinderen spelen

Een meerderheid van de raad nam in 2020 nog de motie 'Wiet uit de wijk' aan. "Coffeeshops horen niet thuis in wijken waar kleine kinderen op straat spelen. We willen niet dat kinderen opgroeien met het idee dat het normaal is om softdrugs te gebruiken", betoogde CDA-raadslid Christine Eskes toen. Coffeeshops zouden naar winkelstraten of de randen van de stad moeten verkassen.

Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Nieuwe coffeeshops zijn in Rotterdam al vele jaren niet meer welkom. Waar er in 2007 nog 62 verkooppunten van softdrugs waren, zijn dat er nu al meerdere jaren 39. Burgemeester Aboutaleb met de politiechef en hoofdofficier stellen dat 'onder strenge voorwaarden' coffeeshops mogen verhuizen.

Al twee jaar in gesprek

Maar alleen als er meerdere dicht bij elkaar zitten in een woonwijk of als de coffeeshop in de buurt van een school ligt. Vanwege het eerste werden de ondernemers in Carnisse benaderd. Die hadden dus geen zin in een verhuizing. Vanwege de nabijheid van een school is de gemeente wel sinds 2020 in gesprek met één coffeeshop. Dit loopt twee jaar later nog altijd.