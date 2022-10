Een aan het Erasmuspad in Rotterdam-Schiebroek geparkeerde bestelbus stond in de nacht van maandag op dinsdag rond 1.00 uur in lichterlaaie. In Vlaardingen brandde een uur later een Volkswagen-Golf uit die op de Stationsstraat stond.

De brandweer bluste de beide branden met schuim. Maar dat kon niet verhinderen dat de wagens compleet total loss zijn. Mogelijk brandstichting De Golf in Vlaardingen stond geparkeerd op een parkeerplaats bij een appartementencomplex. Een getuige meldt dat er een steen op de stoel van de bijrijder lag. Brandstichting is niet uitgesloten, zegt een woordvoerder van de politie ,,We doen onderzoek naar de oorzaak."

