Al die sigarettenpeuken op straat: geen fraai gezicht en voor het milieu ook niet al te best. De gemeente Rotterdam test de komende tijd daarom twee elektrische peukenzuigers. Met de apparaten worden sigaretten van straat opgezogen. Jade van Doornik van Stadsbeheer legt uit wat er gaat gebeuren.

Waarom eigenlijk een peukenzuiger? Je kunt ze toch ook gewoon opvegen?

Reinigers van de gemeente halen normaal gesproken peuken en klein (plastic) afval weg met de veegwagen en met de hand of afvalknijper. De stofzuiger is makkelijker mee te nemen naar plekken waar je anders lastig kunt komen met een veegwagen.

Wat gebeurt er uiteindelijk met de peuken? Worden die nog hergebruikt?

Nee, de peukenstofzuiger zuigt ook ander klein zwerfafval op. De inhoud gaat mee met het restafval. Dan weten we zeker dat het op een goede manier wordt verwerkt en niet via het riool, kanalen of rivieren in de oceaan of op andere plekken in de natuur terecht komt.

Is het niet beter om te voorkomen dat rokers hun peuk op straat weggooien?

Rotterdammers zijn natuurlijk zelf ook verantwoordelijk om hun stad schoon te houden. We wijzen mensen er ook altijd op om hun uitgerookte peuk in de afvalbak te gooien. Of je kunt een zakasbakje meenemen als je op pad gaat. Je kunt hierin je opgerookte peuk stoppen en deze later in de afvalbak gooien. Zulke draagbare asbakjes zijn voor een paar euro te koop bij tabakszaken of online. Zo komen er geen giftige stoffen op straat en in de natuur

Waar gaan jullie de peukenzuigers eigenlijk testen?

Op drie plekken: het Flexhotel Zuiderpark aan de Dordtsestraatweg, de bibliotheek aan het Sandelingeplein en de tramhaltes tegenover de bibliotheek aan het Sandelingeplein. Een betrokken bewoonster ruimt hier regelmatig peuken en ander zwerfafval op. In overleg met haar zijn deze testlocaties aangewezen. De proef duurt zes weken. Als het een succes is, zullen we de peukenzuigers op meer plekken inzetten. Het gaat dan om plekken waarvan we weten of horen dat er veel peuken liggen.