Het OM buigt zich over de vraag of Pegida-voorman Edwin Wagensveld wordt vervolgd of een boete krijgt voor belediging bij de demonstratie zaterdag in Rotterdam. Wagensveld meent dat hij ten onrechte is opgepakt. De politie meent dat de arrestatie nodig was om 'ernstige wanordelijkheden te voorkomen'.

De aangekondigde Koranverbranding zorgde in Rotterdam vooraf al voor veel ophef. locoburgemeester Robert Simons, die voor Leefbaar Rotterdam wethouder is, kreeg veel kritiek voor het toestaan van het protest. Hij stelde niet te hebben geweten dat Pegida Korans wilde verbranden. Verbieden deed hij de demonstratie vervolgens niet, maar wel kreeg de anti-islambeweging bericht dat brand stichten niet mocht. Vele tegendemonstranten, onder wie tientallen moslimjongeren, lieten zich zaterdag bij het Centraal Station horen en gooiden met eieren en vuurwerk. De ME hield hen tegen. Wagensveld, die met slechts één sympathisant was, werd ter plekke gearresteerd voor het beledigen van die tegendemonstranten.

De oprichter van de Nederlandse tak van Pegida zegt een procedure te starten tegen de in zijn ogen onterechte arrestatie waardoor hem het recht op demonstratie zou zijn ontnomen. Ook ziet hij geen verschil tussen het in brand steken van een koran en van een hoofddoek, zoals dat kort geleden gebeurde bij een protest tegen de regering in Iran. "We hebben alles in het geheim gefilmd vanaf het moment dat we uit de auto stapten. Ik weet uit het verleden dat men eigenlijk nooit vervolgt maar mij arresteert om rust te krijgen." De politie stelt te hebben gedaan wat nodig was om rellen te voorkomen nadat Wagensveld de tegendemonstranten zou hebben beledigd. "Wij zijn tevreden dat het zo is gelopen." Bij de tegendemonstranten is niemand gearresteerd. Ook zijn er geen bekeuringen uitgeschreven. Er wordt geen verder onderzoek gedaan.