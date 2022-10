In de Rotterdamse haven is gisteravond 207 kilo cocaïne onderschept. De drugs lagen in een container vol met dozen ananas.

De ananassen kwamen uit de Dominicaanse Republiek en waren bestemd voor een bedrijf in Zuid-Holland. Om de drugs te verstoppen was er een dubbele bodem gemaakt onder de ananassen, waarin de cocaïne verstopt was.



De straatwaarde van de cocaïne is 15 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen zeehavenpolitie, Douane, FIOD en het Openbaar Ministerie, onderzoekt de zaak. Vermoedelijk heeft het bedrijf waar de ananassen naartoe gingen niets met de smokkel te maken.

