De politie heeft dierenliefhebbers opgeroepen te stoppen met verhaal halen bij een dierenpension in Hellevoetsluis. Ze zijn boos dat een man die daar tot voor kort dagelijks was, zijn Mechelse herder zwaar heeft mishandeld.

Een filmpje van die mishandeling, dat dinsdag door een omstander werd gemaakt toen de man zijn hond in Stellendam uitliet en op internet is gezet, zet veel kwaad bloed. Vooral omdat de 65-jarige man het dier blijft slaan met een riem, ook nadat het op zijn rug ligt. Volgens de man deed hij dat niet zomaar, schrijft hij op Facebook: 'Er was daarvoor van alles gebeurd. De hond heeft al een aantal mensen en dieren flink toegetakeld'.

Verschillende dierenliefhebbers zijn naar het dierenpension gereden om verhaal te halen bij de eigenaresse. De vrouw, die een relatie had met de man maar hem na het zien van het filmpje heeft weggestuurd, is vanwege doodsbedreigingen ondergedoken.

In een oproep op Facebook schrijft de politie begrip te hebben voor alle emoties, maar vraagt ze ook om niet voor eigen rechter te spelen of naar het pension te gaan. Dat kost de politie veel tijd, terwijl ze die liever steekt in het onderzoeken van de zaak. 'Wij gaan alles wat er nu ligt goed uitzoeken en kijken wat onze mogelijkheden zijn. Dit kost tijd'.

Mensen die dreigementen op sociale media sturen en mensen van het pension intimideren, kosten tijd. Want dit soort gedragingen zijn ook strafbare feiten, aldus de politie. Het schaadt volgens haar het onderzoek. Bovendien kan het ervoor zorgen dat justitie vindt dat de man al genoeg over zich heen heeft gekregen en niet of weinig wordt gestraft.

De Hellevoeter is nog voortvluchtig. De politie wil de hond afpakken van de man, zei een politieman, toen woensdag twee bewoners verhaal kwamen halen bij het pension.