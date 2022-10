Een man is zondagavond op een Eurostar-trein geklommen. De hulpdiensten kwamen naar station Rotterdam-Zuid om de man van de trein af te halen. De trein was onderweg naar Lille.

Uit voorzorg is de stroom tijdelijk van de bovenleiding gehaald. "Er is een persoon bovenop de trein meegereisd. Levensgevaarlijk'', aldus ProRail op Twitter. Mogelijk klom hij op Rotterdam Centraal op de trein. Het is onduidelijk waarom hij dat deed. De politie heeft hem aangehouden en gaat hem verhoren. Uit voorzorg is de man nagekeken in de ambulance.

Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hogesnelheidslijn. Ook tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam-Zuid rijden tijdelijk geen treinen, meldt de NS. Volgens een woordvoerder van ProRail duurt het nog even voordat het treinverkeer weer kan worden vrijgegeven. "Op deze route is ook veel internationaal treinverkeer. We gaan kijken hoe dat weer kan worden opgestart.''