Drie fracties in de Rotterdamse gemeenteraad eisen opheldering van wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, D66) of de stad nog in beeld is voor een kerncentrale.

Leefbaar Rotterdam, de VVD en Volt willen weten of Rotterdam zichzelf heeft aangemeld bij minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66). Ze lazen in publicaties dat de provincies Zeeland en Noord-Brabant openstaan voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. 'Maar Zuid-Holland en ook de gemeente Rotterdam lijken te schitteren door afwezigheid', zo stellen ze in schriftelijke vragen aan Zeegers. De drie wijzen op het coalitieprogramma waarin staat dat als het Rijk aanklopt, het gemeentebestuur van Rotterdam hierover in gesprek gaat. Leefbaar, de VVD en Volt staan open voor een kerncentrale op de Tweede Maasvlakte, mits onderzoek aantoont dat het daar kan en veilig is. Omdat Jetten aankondigde eind november de plekken voor nieuwe kerncentrales bekend te maken, willen de partijen dat Zeegers alsnog in gesprek gaat als ze dat nog niet heeft gedaan. Zij reageert binnen enkele weken maar zei eerder tegen het AD liever in te zetten op de ontwikkeling van waterstof, met de Rotterdamse haven als waterstofhub van Europa.

