Een man is zaterdagavond neergestoken na een ruzie bij metrostation Eendrachtsplein in Rotterdam. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling van zijn verwondingen.

Volgens een woordvoerder van de politie was het slachtoffer nog wel bij bewustzijn. De verdachten zijn na de steekpartij gevlucht. Wat de exacte aanleiding voor de steekpartij was, is nog onduidelijk. Het pleintje voor de ingang van metrostation Eendrachtsplein is afgezet met rood-witte linten. De politie onderzoekt de steekpartij en zoekt in elk geval naar drie of vier verdachten. Rotterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Lees ook dit premium artikel van onze partner Na 20 jaar is natuurgebied bij de stad klaar: ‘Als je nergens een kop koffie kunt drinken, komt er geen mens’

Da’s lef hebben! Maarten zette punt achter vaste baan om voor zichzelf te beginnen