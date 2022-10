Het rommelt in het Erasmus MC tussen de ondernemingsraad (OR) en de raad van bestuur. De top van het academisch ziekenhuis wil al zeker sinds begin dit jaar een reorganisatie doorvoeren, maar vindt de OR op zijn pad. Ondertussen draait de Arbodienst, die de inzet van het conflict is, op halve kracht.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het radioprogramma Argos van de VPRO vanmiddag onthult. Maar ook een recent schrijven van de ondernemingsraad laat er geen twijfel over bestaan hoe hoog het conflict is opgelopen. Argos schetst in zijn uitzending (14.00 uur op Radio 1) een beeld, waarin onrust, ergernis en een leegloop van de arbodienst van het Erasmus MC de boventoon voeren.

Het onderzoeksprogramma zegt te putten uit tientallen documenten en tal van (ex-)medewerkers te hebben gesproken. De conclusie daaruit is dat - sinds er een reorganisatieplan voor de eigen arbodienst ligt - de chaos groot is bij de belangrijkste werkgever in de Rotterdamse regio. Vier van de vijf bedrijfsartsen zijn vertrokken. Voor preventie en arbeidsomstandigheden zou nauwelijks meer aandacht zijn. Kostbare zzp'ers lopen de gaten dicht.

Al voordat het plan officieel op papier stond, zo constateert Argos, is in 2020 aan werknemers van de arbodienst verteld dat ze boventallig verklaard zouden worden. "Dat was het begin van een leegloop van de interne arbodienst. Personeel dat ziek werd of vertrok werd daarna niet altijd meer vervangen."

De OR heeft zich, ondanks druk van de raad van bestuur, na maanden van verzet nu definitief tegen de reorganisatie gekeerd, zo blijkt uit stukken die ook deze krant inzag. Een arbodienst die erop de eerste plaats is voor het management en niet voor de duizenden medewerkers wijst de ondernemingsraad van de hand. De top van het ziekenhuis wil zijn kant van het verhaal niet toelichten.