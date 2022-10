Een groep van zo'n tweehonderd bewoners van de Van der Takstraat op het Noordereiland in Rotterdam wil dat de gemeente stopt met de aanleg van het kunstwerk 'Balkon aan de Maas' op de spoordijk. De 38 verhoogde bielzen moeten het oude spoortracé verbeelden. Maar volgens de bewoners trekken ze door de hoogte van 60 centimeter hangjongeren en drugsdealers aan.

Emile Bode voert het woord namens de bewoners. Zelf woont hij al jaren aan de Van der Takstraat. Zijn slaapkamer zit aan de achterkant van het huis en kijkt uit op de spoordijk die uitkomt op de monumentale spoorbrug De Hef. "Er zitten drugsdealers. Vorige maand was er 's avonds nog een schietpartij. Maar die heeft de politie niet opgemerkt."

Ook is er vaak tot laat lawaai van mensen die daar zitten te barbecueën. "Die eindigen vaak in geschreeuw." Bovendien blijven er etensresten achter, zegt Bode. "Daardoor hebben we hier nu een rattenplaag."

Maar nu is de gemeente de spoordijk opnieuw aan het in richten met 38 bielzen op elk twee pijlers van 60 centimeter hoog. "We hadden als bewoners met de architect afgesproken dat de bielzen niet hoger zouden worden dan 15 centimeter. Daar ga je niet op zitten. Maar hij houdt zich er niet aan."

Na overleg van de wijkmanager verlaagt de ontwerper de bielzen tot 25 centimeter. "Dat is de hoogte van een bierkrat. Daar kunnen nog steeds een paar honderd mensen op zitten."

Onder de bankjes zitten twee lampen die volgens hem de hele nacht schijnen. Dat vinden de Noordereilanders ook niet te verdragen, zegt Bode. "Mijn buurvrouw kookt 's avonds op waxinelichtjes omdat ze weinig geld heeft. Dan kijk je uit je raam en zie je de hele nacht 76 lampen branden. Wat een geldverspilling!"

Wethouders Karremans (VVD) van Buitenruimte en Kasmi (D66) van Cultuur konden donderdagmiddag niet reageren.