Op de 1e Middellandstraat in Rotterdam-West is vrijdagmiddag rond 17.15 uur een man in zijn been geschoten met een vuurwapen. De politie heeft het slachtoffer gearresteerd. Het is niet duidelijk of hij zelf ook geschoten heeft.

De schutter en het slachtoffer stonden voor een winkel op de hoek van de Duivenvoordestraat. Getuigen melden dat winkelend publiek de winkels niet uit mocht. Er is meerdere keren geschoten. Daarbij is ook een voorbijrijdende auto geraakt. De straat is afgesloten, zolang de politie onderzoek doet naar de schietpartij. De schutter is nog altijd voortvluchtig. Lees ook dit premiumartikel van onze partner Ruud S. (22) doodde zijn 6 maanden oude dochtertje: ‘Werd gedwongen door haar moeder en oma’

Man werd bij verkeerslicht beschoten omdat hij te lang opzij keek: 'R. werd slachtoffer van eigen paranoia'