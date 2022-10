De Bibliotheek Rotterdam kampt nog steeds met de gevolgen van de cyberaanval eerder deze week. Volgens woordvoerder Nicole de Jong loopt het onderzoek nog. "We verwachten dat er snel duidelijkheid komt.''

De bibliotheek hoopte eind deze week de omvang van de cyberaanval en de gevolgen daarvan in beeld te hebben, maar het onderzoek duurt nog iets langer.

Alle vestigingen van de Bibliotheek zijn getroffen door de storing. Volgens de woordvoerder is het desondanks wel druk in de bibliotheek. "Het is nu examentijd. De wifi ligt er nog steeds uit, maar veel studenten die hier komen om te studeren gebruiken hun eigen hotspot. Ook komen mensen nog steeds om bijvoorbeeld de krant te lezen.''

Hoe de aanval kon gebeuren, of er gegevens zijn gestolen en welke systemen er precies zijn getroffen, wordt volgens De Jong nog steeds onderzocht. "Over het onderzoek kunnen we nu nog geen uitspraken doen.''