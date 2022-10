Lichtspektakel De Grote Schijn in het Kralingse Bos in Rotterdam is donderdagavond van start geopend. Tot 6 november is het bos te zien in flonkerende kleuren tot 23.00 uur.

Wie een kaartje weet te bemachtigen (18,75 voor volwassenen, 13,75 voor 65-plussers en kinderen van 4 tot twaalf jaar, tot en met drie jaar gratis) kan genieten van een sprookjesachtige wandeling over een pad van zo'n 2 kilometer. Langs de route staan de hoge bomen met blauw, groen en paars aangelichte kruinen. Het gebladerte waait mee met de wind terwijl op de grond en in de struiken de dieren ritselen.

De organisatie verwacht de komende weken 60.000 bezoekers. Zodra de wintertijd ingaat op 30 oktober, gaat het glinsterende pad open om 18.00. Daarvoor is er toegang vanaf 19.00. Grote Schijn streek de afgelopen twee jaar ook neer in het Kralingse Bos. Ook was het lichtfestival te bewonderen in Park Zypendaal in Arnhem en in domein de Rivierenhof in Antwerpen.